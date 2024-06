Estas son las carnes para hamburguesa que sí son de res y no contienen soya, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) ha revelado cuáles son las marcas de carne para hamburguesa que no contienen soya entre sus ingredientes. Esto es especialmente importante para quienes buscan productos de alta calidad y sin aditivos. A través de un estudio publicado en la Revista del Consumidor en octubre de 2019, Profeco dio a conocer los productos que son cien por ciento carne.

Estas marcas son:

- Bachoco Trosi Hamburguesa Suprema de Res: carne de res moldeada para hamburguesa de un kilo.

- Great Value Carne para Hamburguesa Sirloin: carne de res moldeada para hamburguesa de 904 gramos.

- Golden Hills Arrachera: carne moldeada para hamburguesa sabor arrachera de 720 gramos.

- Golden Hills Sabor Ribeye: carne moldeada para hamburguesa de 720 gramos.

- Golden Hills Tocino: carne moldeada para hamburguesa de 720 gramos.

- Marketside: carne para hamburguesa de 720 gramos.

- SuKarne: hamburguesa de res de 720 gramos.

MARCAS QUE NO CUMPLEN, DE ACUERDO A LA PROFECO

La Profeco también advirtió sobre marcas que, aunque no contienen soya en sus hamburguesas, la información comercial proporcionada no fue veraz. Las marcas mencionadas en esta advertencia fueron: Bachoco Trosi HAMBURGUESA SIRLOIN, Canijo MX, Great Value Arrachera, Marketside RIB EYE, Marketside sabor ARRA-CHERA, Marketside TOCINO.

Para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas al adquirir carne para hamburguesas, Profeco enlistó una serie de recomendaciones:

1. Leer la etiqueta: algunas hamburguesas adicionan soya, que es un alérgeno, por lo que estos productos deben ostentar la leyenda “contiene soya”.

2. Revisar la etiqueta antes de comprar: debido a que las porciones de los productos son distintas entre marcas.

3. Diferenciar entre tipos de hamburguesas: hay hamburguesas solo de carne con algunos saborizantes y otras que adicionan ingredientes no cárnicos como la soya o el pan.

4. Consumir el número de calorías recomendadas: basado en tu edad, sexo y nivel de actividad física. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un aporte calórico de 2 mil a 2 mil 500 Kcal/día para un hombre adulto; de mil 500 a 2 mil Kcal/día para las mujeres y de mil 550 Kcal/día para niños de 3 a 5 años.