Luego que se diera a conocer que los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueran vulnerados el pasado 19 de septiembre, del cual extrajeron miles de documentos; así como el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hecho, pero negó que pueda poner en peligro la seguridad del país.

Aunque en realidad, es el tercer hackeo que sufre el Ejército mexicano en los últimos años.

Publicidad

“Es cierto, hubo un ataque cibernético. Así le llaman al robo de información, mediante estos mecanismos modernos extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no? De la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países. Creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, dijo López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Así se ‘dobló’ AMLO en ‘Culiacanazo’... documentos filtrados revelan cómo Ovidio Guzmán fue puesto en libertad

A lo que expertos de ciberseguridad declararon este suceso es muy grave, pues el colectivo de hackers “Guacamaya” extrajo más de seis terabytes de información solo de México y destacaron que se trata del tercer ataque que recibe el gobierno en los últimos años, sorprendiéndoles que la Sedena se muestre carente de experiencia en protección.

Publicidad

Alberto Escorcia, experto en ciberseguridad entrevistado para WRadio, precisó que las técnicas utilizadas los denominamos hacker-activistas es conocida como “fuerza bruta”, que consiste en probar múltiples nombres de usuarios y contraseñas, hasta finalmente conseguir los accesos.

Los ataques comenzaron contra los servidores del Ejército de Chile, seguido de Colombia, El Salvador, Perú, hasta llegar con México.

En la intervención de Chile, los correos electrónicos de los jefes de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; en El Salvador accedieron a correos electrónicos de la Policía Nacional; para Perú ingresaron a correos electrónicos de jefes conjuntos del ejército y en Colombia hackearon correos del Comando General de las Fuerzas Armadas.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué enfermedades tiene AMLO?... los males que la 4T quería ocultar (video)

Escorcia aseguró que la magnitud de este ataque podría superar la información extraída y difundida por Julian Assange en WikiLeaks.

El experto recordó que en 2013 fueron hackeados los servidores de la Sedena, piratas informáticos tomaron el control de la página donde subieron un manifiesto zapatista y amenazaron con publicar datos.

Publicidad

También señaló que se cuenta con evidencia acerca de las filtraciones de información desde marzo de 2022, en las que destaca un posible conflicto Ejército y Marina.

Fueron entregadas más de seis mil documentos PDF, 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de videos a Latinus, información que va desde comunicaciones generadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2016 hasta la fecha.