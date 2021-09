‘Hay buenos resultados’ con vacuna Patria, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que la vacuna anticovid Patria ha tenido “buenos resultados” y que pasó a una segunda fase en el proceso de investigación.

Se está avanzando en la investigación de la vacuna Patria que se va a producir en México, ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación, hay buenos resultados en la primera etapa del proceso de investigaciones y estamos trabajando”, declaró.

En abril pasado, el Gobierno mexicano anunció que científicos mexicanos se encuentran vacuna Patria contra COVID-19, con la esperanza de que esté lista a finales de 2021 y permita al país combatir la pandemia sin depender tanto de los fármacos extranjeros.

Sobre una dosis de refuerzo anticovid para los mexicanos, el mandatario mexicano recalcó que los especialistas médicos no han recomendado su aplicación.

Los médicos nos dicen que no hace falta una vacuna de refuerzo hasta ahora, que no se recomienda”, expresó.

López Obrador recalcó su compromiso de terminar de vacunar al menos con una dosis a los mexicanos mayores de 18 años, y dejó en claro que su Gobierno ya está negociando con las farmacéuticas con nuevas contratos para adquirir más dosis.

Nosotros vamos a terminar a finales de octubre y ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas”, aclaró.

“Decirle a todos los mexicanos que no van a faltar las vacunas, que se van a seguir aplicando vacunas a todos sin distinción y es gratuito, no se van a cobrar las vacunas, desde luego no lo hemos hecho y no se va a hacer hacia delante, siempre van a contar con la protección contra COVID-19”, puntualizó.

La Secretaría de Salud federal afirmó que hasta este miércoles, en México suman 100 millones 516 mil 964 vacunas anticovid suministradas. En la última jornada fueron aplicadas 648 mil 293 dosis a lo largo y ancho de la República Mexicana.