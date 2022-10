Hija de ‘Amparín’ Serrano se interna en hospital psiquiátrico: ‘Esto es mi último recurso’

Hace una semana, la joven compartía un desesperanzado mensaje por la muerte de su madre que no logra asimilar:

“Un mes... un mes sin ti y para mi no pasa el tiempo, vivo en completa negación, no leo mis WhatsApp’s por que seguro dicen “lo siento” y no me lo creo ... no veo sentido a las cosas sin ti Ma! Me despierto con un hoyo constante en la panza y la esperanza de que sea mentira. Te escribo y te canto esta canción con lo poco que queda de mis ganas de estar aquí, pero la necesidad celebrar y honrar tu vida!”

Luego, este lunes 17 de octubre, Minnie compartió nuevamente en su cuentas de Instagram el siguiente mensaje:

Publicidad

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental! Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”.

Sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo y reconocimiento a su valentía, como los actores Monserrat Oliver, Ana Bárbara, Belinda y su hermano, Consuelo Duval, Sofía Castro, entre muchos otros.

“Así se habla. La salud mental lo es todo. Es la demostración de amor más grande para tu mama y para ti misma. Seguro esta tan orgullosa de ti! Te acompaña siempre”, le escribió la actriz Liz Gallardo.

Publicidad

Haydee Navarra, por su parte dijo: “Te queremos Minnie eres una fregona, ojalá todos pidiéramos ayuda a tiempo”.