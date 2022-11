Homicidios al alza en Nuevo León; cifra ya supera el total de 2021

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el estado suma mil 226 homicidios del mes de enero a octubre del presente año, cifra que supera el total de los registrados en todo el 2021 con mil 069.

La violencia se ha mantenido al alza en la entidad en los últimos años. En 2020, se registraron 914 homicidios; en 2021, mil 069 y hasta octubre del presente año van mil 226.

Del 2022, el mes con mayor número de crímenes fue agosto con 163.

Recientemente, el ex gobernador de Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes-Retana, criticó la crisis de violencia e inseguridad que se presenta no solo en el estado sino a nivel nacional.

“Efectivamente hay un grave problema, pero a nivel nacional está peor, el señor presidente dice que no hay masacres e inmediatamente vemos masacres por todos lados; que feminicidios no, que a las mujeres ni las tocan, y nombre las hacen pomada”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Cuestiona PRI, PAN y PRD Coahuila a ‘gobierno humanista’ de AMLO

Añadió que el problema de inseguridad es nacional, pero no por eso no hay que disculpar el problema que enfrenta la entidad.

“No es consolarnos con ‘nosotros estamos mejor que otros’, no, ninguno tiene que estar mal, pero eso no se arregla con abrazos no balazos. Se arregla con apego a las leyes, no necesariamente quiero decir que saquen pistolas y maten a todos, no, pero cómo es posible que veamos videos que a los militares les pican la espalda, más abajo y no pueden ni voltear a darles un trancazo”, sostuvo.

¿Hace falta más mano dura? Se le cuestionó.

“Yo creo que hace más falta que se utilice el derecho, la ley, que haya autoridad, la autoridad para eso está para ejercerse, una ley no puede ser nada más para que sea un libro que esté atrás de la credenza de la oficina del presidente, tiene que aplicarse la ley”, puntualizó.