Cuestiona PRI, PAN y PRD Coahuila a ‘gobierno humanista’ de AMLO

Un Gobierno Federal que reduce los recursos para salud, no garantiza el abasto de medicamentos para niños y mujeres con cáncer, mujeres violentadas, que no promueve la inversión, no genera empleo, va contra las energías limpias, fomenta el odio y división entre los mexicanos, y que parece cuidar más a la delincuencia que a la sociedad, no puede llamarse humanista.

Así lo consideraron Rodrigo Fuentes Ávila, Mary Thelma Guajardo Villarreal y Elisa Maldonado, dirigentes del PRI, PRD y PAN en Coahuila, al cuestionar las palabras de Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo se jactó de encabezar un gobierno que promueve el “humanismo mexicano”.

“El presidente resaltaba el humanismo mexicano, sin embargo, una cosa es lo que dicen en el discurso y la realidad es diferente, se abandonó a la sociedad más vulnerable en plena pandemia, al pedir salir a la calle irresponsablemente, eso es abandonar al pueblo, eso no es humanismo”, recriminó Fuentes Ávila.

Además, continúan los asesinatos y la economía va a la baja en los estados donde prevalece la delincuencia y son gobernados por Morena. Da la impresión, dijo, de ser un gobierno que cuida más a la delincuencia con la estrategia de abrazos, no balazos.

Guajardo Villarreal expresó que un gobierno humanista debe pensar y gobernar por el bien de la población, pero hacen lo contrario al desamparar a las familias por falta de empleo, mientras que las dádivas no forman ciudadanos que deseen contribuir al crecimiento económico del país y esto representa una especie de “deshumanización” de las personas.

Elisa Maldonado señaló que la Federación abandonó a los niños y mujeres con cáncer, a las guarderías, hay desabasto de medicamentos, y la canasta básica es inalcanzable para millones de familias, en tanto que continúan los homicidios y las familias se empobrecen.

Se abandona a los más vulnerables, con políticas que no favorecen la inversión y el empleo, se descuida la educación, la salud, y eso no es humanismo, tampoco fomentar el odio y la división entre los mexicanos, coincidieron los dirigentes partidistas.