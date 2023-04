‘¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!’ Reciben a AMLO entre gritos y protestas en Ciudad Juárez

Los migrantes siguieron el auto del mandatario mexicano expresando más reclamos como “¡Muerte no, vida sí!”; “¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”; ”¡Somos inmigrantes, todos somos hermanos, merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia!”; y “¡Queremos que nos traten con amor porque no somos delincuentes!”; otros más se colocaron frente a la camioneta con el fin de frenar su paso; sin embargo, el convoy presidencial no se detuvo.

Las personas, previo a la llegada, realizaron una pancarta con la leyenda “Ninguna persona es ilegal”. Hombres, mujeres, niños y niñas migrantes se organizaron para tener un diálogo con el Presidente AMLO y que pudiera escuchar sus demandas en su paso por México para llegar a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Con irregularidades y sin permisos, así operaba empresa de seguridad privada en INM de Ciudad Juárez

Entre las propuestas resaltó una mujer migrante con una bandera de Venezuela alrededor del cuello, quien expresó que “son unos desgraciados... vinimos en son de paz y son unos inhumanos, inhumanos es lo que son”, como reclamo contra el mandatario por no haber detenido el automóvil para dialogar con ellos.