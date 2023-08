‘Hoy tengo ganas de tirar aceite’.... AMLO presume disminución de la pobreza y homicidios en México

Durante su conferencia mañanera, el mandatario aseguró que la pobreza se ha reducido desde 1984. Comparó el porcentaje de población de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Aunque se enojen los conservadores no nos podrán quitar la alegría” que haya menos pobres en el país, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Al presumir los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que dejaron la pobreza 8.9 millones de personas entre 2020 y 2022, el Mandatario dijo que le llenaba de orgullo que hubiera menos pobres en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 162 mil 853 homicidios dolosos en lo que va del sexenio de AMLO

“Por el bien de todos primero los pobres, y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país, esto es un gran logro, ese es el objetivo principal de cualquier gobierno”.

Destacó que ayer el Coneval reafirmó que ha habido una disminución de la pobreza y desigualdad de manera histórica, en el tiempo que lleva al frente del gobierno.

DISMINUCIÓN EN HOMICIDIOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que de 2019 a 2023, los homicidios en México han presentado una baja de 17%, pues dijo “amanecí con ganas de tirar aceite” al presumir dichas cifras.

“Llegamos y detuvimos el incremento en homicidios. Nos ha costado muchísimo: no hay masacres, no se ejecuta a heridos, se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos”, expuso.

Indicó que, durante el jueves 10 de agosto de 2023, se presentaron 62 homicidios. 12 entidades del país no registraron ningún asesinato, refirió.

Los estados con mayor homicidios fueron: Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato.

“Es abrazos, no balazos, pero no cruzarse de brazos”, expresa AMLO al defender que todos los días encabeza una reunión de seguridad, de 6 a 7 de la mañana.

TE PUEDE INTERESAR: México, a la baja en homicidios: se registra disminución del 9,7 por ciento a nivel nacional

BAJA EN SECUESTROS

De acuerdo con el líder del Ejecutivo, anteriormente los secuestros se padecían en distintas regiones del país, pero aseguró que “eso ya no existe o es mínimo con relación a lo que sucedía”.

“Eran más los muertos que los heridos y detenidos; era mátalos en caliente”, concluyó