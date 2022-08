Ante la mirada de diferentes personas que caminaban por el lugar y que no atinaron a reaccionar, la víctima murió al cabo de cuatro minutos por asfixia , no sin antes pedir auxilio y gritar.

Enrico Letta , el líder izquierdista del Partido Demócrata , dijo que lo sucedido fue “desalentador”. En Twitter dijo: “El asesinato de Alika Ogorchukwu sobrecoge. La ferocidad inaudita. La indiferencia extendida. No puede haber justificaciones ni basta el silencio. El último ultraje a Alika sería pasar página y olvidar”.

En tanto, el líder derechista Matteo Salvini hizo lo propio en su red social, pese a su discurso en contra de la inmigración. “No puedes morir así” , comentó. Y pidió “una oración por Alika y un abrazo a su familia” y “dolor seguro hasta el final” , para el victimario. Hizo hincapié en la inseguridad con la que se vive: “ La ciudad en desorden, violencia de día y de noche, no aguantamos más: la seguridad no tiene color, la seguridad debe volver a ser un derecho ”, sentenció.

Al conocerse las imágenes que viralizaron el hecho, la familia del vendedor pidió que se haga justicia y conocer por qué el asesino no estaba bajo vigilancia pese a sufrir problemas psiquiátricos. ”Las disculpas de Filippo Claudio Ferlazzo (al autor del crimen) no bastan. Ahora solo necesitamos justicia, no venganza. Es difícil llegar a comprender lo ocurrido”, declaró a medios italianos el abogado de la familia de la víctima, Francesco Mantella.