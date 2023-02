INE anula ampliación de la dirigencia de ‘Alito’ Moreno; PRI agotará instancias tras revés

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró como inválidas las modificaciones a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que su dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas buscaba ampliar su mandato de 2023, hasta que termine el proceso electoral de 2024; justificado porque lo hizo por el ‘Plan B’ electoral, el cual aún no existe jurídicamente.

En una votación cerrada durante este lunes 27 de febrero, con seis sufragios a favor y cinco en contra, los consejeros electorales avalaron el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos.

Junto a que el INE determinó que no es posible entrar al análisis de la legalidad y constitucionalidad de las modificaciones estatutarias, por lo que el partido no cumplió con el procedimiento establecido en sus propios estatutos.

La modificación se atañe al artículo 16 del estatuto del PRI, el cual permite al Consejo Político Nacional para tomar decisiones sin consultar a la Asamblea Nacional, bajo determinadas causales, como causa justificada o adecuaciones a la legislación electoral.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que el problema del PRI radicó en un “detalle” en el acta del consejo, modificaciones legales, y la “inminencia”. “Es muy sencillo, hay o no reforma legal, y al día de hoy no hay reforma, no se ha concretado y no ha generado efectos jurídicos”, explicó.

PRI ADVIRTIÓ QUE AGOTARÁ TODAS LAS INSTANCIAS, TRAS REVÉS DE INE

Luego de que el INE interpusiera la resolución para anular la ampliación de la dirigencia de ‘Alito’ Moreno, el PRI advirtió que agotará todas las instancias legales para hacer valer las modificaciones de sus estatutos sobre el periodo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En un comunicado, la dirigencia priista aseguró que las modificaciones estatutarias “no consisten en la extensión del mandato de la dirigencia nacional del PRI como equivocadamente se pretende señalar, sino simplemente en la adecuación de nuestros Estatutos conforme a la normativa electoral que se dará con la inminente publicación del Plan B”.