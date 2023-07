INE frena a AMLO, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes por contenido electoral

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) tomo diversas decisiones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirantes del Frente Amplio por México, tras violar el proceso electoral con rumbo a 2024.

En primer lugar, acordó que Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado, deben eliminar las publicaciones en sus redes sociales, donde se hace alusión a la contienda presidencial; deberán ser retiradas dentro de las próximas seis horas.

Recuentan que son al menos tres publicaciones de Gálvez en Twitter, tres más en Facebook, donde se da a conocer como la futura presidenta de México. Santiago Creel contabilizaría al menos cinco publicaciones en Twitter, Jorge Luis Preciado con 10 en TikTok y otras tres en Facebook.

Asimismo, se aprobaron por unanimidad las medidas cautelares solicitadas en contra de AMLO por la difusión de una encuesta que favorecería a Morena, así como a sus “corcholatas”. Por ello, el órgano volvió a solicitarle al mandatario que se abstenga de emitir opiniones de índole electoral.

Las quejas fueron interpuestas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), por el uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda, ya que la encuesta se mostró en la conferencia matutina del 26 de julio.

En la misma, López Obrador señaló que, si ese día fueran las elecciones presidenciales, 49% votaría por la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Enseguida, indicó que su gobierno no tiene ningún motivo político para agredir a nadie.

“Ojalá que entiendan los del INE y el Tribunal electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que entiendan que no hay nada. Es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada”, dijo entonces.