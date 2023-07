Arremete AMLO contra Xóchitl por contratos pese a medidas cautelares del INE

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que estaría dispuesto a testificar para defenderse de la demanda que presentó en su contra la senadora Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía General de la República (FGR) por divulgar información financiera y empresarial.

Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares para que el mandatario no se posicionara sobre temas electorales señaló que se está hablando de una denuncia por supuesto tráfico de influencia y corrupción.

“Yo no sé si esto, pues me vaya a ocasionar también una sanción del Tribunal Electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral, estamos hablando de una denuncia por supuestos delito de tráfico de influencia y de corrupción”, expresó.

“Pero hay que ver qué hacen las autoridades y si a mí me piden información yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema”, señaló en su conferencia de prensa.