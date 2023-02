“No sólo fue la cárcel, me inhabilitaron, me hicieron un juicio político saltándose una lista de 125 personas que estaban antes que yo, me congelaron mis cuentas, me mandaron al SAT. Es decir, todo el aparato del estado persiguiendo a una persona”, afirmó durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, para Latinus.

Mientras, reitera que ella no se robó “ni un centavo”.