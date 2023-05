Anthony Albanese, premier ministro australiano, jurará lealtad al rey Carlos III

Australia- Albanese votó a favor en el referéndum en 1999, que fracasó, en el que se buscaba que un ciudadano australiano sustituyera a la monarquía británica en la jefatura del Estado.

El primer ministro australiano precisó que aceptaba que la mayoría de los australianos optaran porque el país continuara siendo una monarquía constitucional en lugar de ser una república y que le hará saber al rey Carlos III ese sentimiento cuando asista a la coronación.

En una entrevista concedida a la Australian Broadcasting Corp, Albanese expresó que “no he cambiado mi posición al respecto y lo he dejado muy claro. Quiero ver a un australiano como jefe de Estado de Australia”, y agregó que “eso no significa que no se pueda tener respeto por la institución, que es el sistema de gobierno que tenemos”, así mismo comentó “y creo que, como primer ministro australiano, tengo la responsabilidad particular de representar a la nación de una forma que respete los acuerdos constitucionales”.