Busca Donald Trump someter al mundo con aranceles

Para todos ellos, desplegó una amenaza común: los países que no cumplieran sus exigencias se enfrentarían a fuertes aranceles sobre los productos que envíen a los consumidores estadounidenses.

“ Los van a recibir rápidamente y, si no lo hacen, pagarán un precio económico muy alto ”, dijo.

Esa rápida resolución puede solo envalentonar aún más el uso que hace Trump de los aranceles para extraer concesiones que no tienen nada que ver con las relaciones comerciales típicas.

La semana pasada, Trump amenazó con imponer un arancel del 25 por ciento a los productos procedentes de Canadá y México y del 10 por ciento a los productos chinos el 1 de febrero , a menos que esos países hicieran más para detener los flujos de drogas y migrantes hacia Estados Unidos. Anteriormente, amenazó con castigar a Dinamarca con aranceles si su gobierno no cedía Groenlandia a Estados Unidos y con imponer gravámenes a Rusia si no ponía fin a su guerra en Ucrania.

“ La voluntad retórica de atacar con todo y utilizar todas las herramientas trata de enviar el mensaje a otros países más allá de Colombia de que deben cumplir y encontrar formas de abordar estas preocupaciones fronterizas ”, dijo Rachel Ziemba, investigadora adjunta del Center for a New American Security.

El uso presidencial de medidas relacionadas con el comercio para asuntos no relacionados con el comercio no carece de precedentes . Douglas A. Irwin, historiador económico del Dartmouth College, señaló que el presidente Richard Nixon condicionó la devolución de Okinawa a Japón a que este accediera a limitar la cantidad de textiles que enviaba a Estados Unidos. El presidente Gerald Ford firmó la Enmienda Jackson-Vanik, que vinculaba la concesión a la Unión Soviética del estatus comercial de “nación más favorecida”, y tasas arancelarias más bajas, a que permitiera emigrar a los judíos.

En las últimas décadas, los presidentes se han mostrado menos dispuestos a imponer aranceles u otras medidas que restringieran el comercio, en parte por deferencia a la Organización Mundial del Comercio. Los miembros de la OMC, incluido Estados Unidos, han acordado ciertas normas sobre cuándo y cómo imponer aranceles a otros países dentro de la organización.

La OMC establece excepciones para que sus miembros actúen en cuestiones de seguridad nacional, y los gobiernos han utilizado esa excepción de forma más liberal en los últimos años al imponer aranceles o limitar determinados tipos de comercio.

Eswar Prasad, profesor de política comercial de la Universidad de Cornell, dijo que muchos gobiernos, incluido el de Joseph R. Biden Jr., habían utilizado consideraciones de seguridad nacional “como velo para aplicar aranceles y otras medidas proteccionistas sin entrar en conflicto con las normas de la OMC”.

Aunque ningún presidente estadounidense ha esgrimido la amenaza de los aranceles como Trump, sí han presionado a otros países con otro tipo de medidas económicas, como sanciones o embargos. Y en las últimas décadas, los presidentes estadounidenses han estado más dispuestos a utilizar el comercio como un incentivo más que como un castigo, al ofrecer la perspectiva de acuerdos de libre comercio y otros tratos comerciales preferenciales a los gobiernos que apoyan políticamente al país.

Si Trump sigue adelante con sus aranceles, habrá que ver si los tribunales estadounidenses deciden finalmente limitarlos.

Peter Harrell, quien fue director principal de economía internacional de la Casa Blanca en el gobierno de Biden, señaló en las redes sociales que la IEEPA nunca antes se había utilizado para imponer los tipos de aranceles con los que Trump amenazó a Colombia, Canadá y México. (Nixon sí utilizó un estatuto precursor, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, para imponer brevemente un arancel universal del 10 por ciento en 1971 para hacer frente a la balanza comercial, el desempleo y la inflación).

Harrell sugirió que una interpretación tan amplia de la ley podría enfrentarse a desafíos legales. Dijo que se mostraba “escéptico” respecto a que los tribunales permitieran a Trump utilizar el estatuto legal para imponer un arancel global amplio, pero que aranceles más específicos, como los aplicados a Colombia, serían “un caso de prueba mucho más cercano e interesante”.

Jeanna Smialek colaboró con reportería desde Londres.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década.

Alan Rappeport es reportero en materia de política económica radicado en Washington. Cubre el Departamento del Tesoro estadounidense y escribe sobre impuestos, comercio y asuntos fiscales. c. 2025 The New York Times Company.

Por Ana Swanson y Alan Rappeport, The New York Times.