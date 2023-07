Confiesa adolescente que asesinó a su amigo desaparecido

Un atroz crimen ha cimbrado a la pequeña comunidad de Laboulaye, en Córdoba, Argentina, luego de que un adolescente apareciera sin vida, y posteriormente su amigo confesara que fue él quien cometió el asesinato.

Los habitantes de la céntrica provincia cordobense intentan asimilar aún el hecho. Después de más de 48 horas de búsqueda, Joaquín Sperani, de 14 años, apareció muerto el domingo en una casa abandonada a 100 metros de su escuela.

TE PUEDE INTERESAR: Rudy desapareció hace 8 años cuando paseaba a sus perros, finalmente lo encuentran

Poco después, su mejor amigo y compañero de colegio, de sólo 13 años, confesó ser el autor del asesinato, cometido a golpes. Se encuentra detenido en un centro de menores, pero por su edad es inimputable.

Ambos adolescentes eran mejores amigos desde la escuela primaria y las dos familias se frecuentaban. “Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños”, contó la madre de la víctima, Mariela Flores, a la agencia Télam.

“Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención”, continuó. “No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”, sostuvo el padre, Martín Sperani.

Las cámaras de seguridad registraron la salida de Joaquín y su agresor de la escuela el pasado jueves. Iban a pie y se los veía alegres. Los investigadores no apreciaron en ellas ningún signo de lo que estaba a punto de ocurrir ni tampoco sospecharon en un primer momento del amigo a pesar de que regresó solo a la escuela.

Durante los dos días en los que duró la búsqueda, el agresor fingió colaborar con la policía, pero facilitó pistas falsas que retrasaron el hallazgo del cuerpo. Fue descubierto el domingo por vecinos y familiares de Joaquín que participaban en la búsqueda.

“Estábamos caminando con dos primos de él y pasamos por una casa abandonada. Nos metimos. Apenas entramos, vimos el cadáver. Los primos empezaron a gritar. Fue una película de terror. Vi el cuerpo y no lo podía creer. Después de eso llamamos a la Policía y ya nos sacaron del lugar”, relató un vecino a medios locales.

Flores hace también responsable a la escuela por no haberle comunicado que su hijo se ausentó del establecimiento el jueves por la tarde. La bicicleta con la que había ido al centro educativo quedó estacionada allí. La madre de la víctima contó también que su hijo sufría acoso escolar y acusó a la dirección de no haber intervenido pese a sus denuncias.

Según los datos preliminares de la autopsia, Joaquín falleció debido a un traumatismo craneal que lo mató en el acto. Recibió al menos diez golpes en la cabeza y no hay evidencias de que se resistiera al ataque.

La familia de Sperani duda de la hipótesis oficial, según la cual el adolescente detenido actuó en solitario. Para ellos, el menor tuvo cómplices.

Con información de medios