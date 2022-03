Destrozos y lágrimas en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania

Poco después del amanecer, los rusos atacaron el centro de la segunda ciudad más grande de Ucrania, causando fuertes daños en un edificio municipal emblemático de la era soviética. Una filmación de circuito cerrado mostró una bola de fuego frente al edificio y unos pocos autos que salían de entre el humo.

“No puedes ver esto y no ponerte a llorar”, expresó un testigo en un video filmado luego del ataque, verificado por The Associated Press.

Un funcionario de los servicios de emergencia dijo que se habían recuperado los cadáveres de seis personas de entre los escombros y que al menos otras 20 habían resultado heridas. No estaba claro de inmediato qué tipo de arma se empleó ni cuánta gente había fallecido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló de decenas de víctimas.

Denunció que el ataque había sido una muestra “cabal, indisimulada, de terror, que nadie olvidará”.

“Nadie lo olvidará”, insistió. “Este ataque es un crimen de guerra”.

