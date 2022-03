Ucrania asegura que si no sobrevive a la guerra con Rusia, tampoco lo hará la ONU

El día de hoy, el Gobierno de Ucrania ha reclamado el apoyo a la comunidad internacional desde Naciones Unidas, enfatizando que si el país no sobrevive a la guerra con Rusia, tampoco lo hará la propia ONU.

“Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones”, dijo el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, al resto de Estados miembros, reunidos en la Asamblea General.

Kyslytsya comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladimir Putin, con el entonces líder alemán, Adolf Hitler.

“El curso de acción de Rusia es muy similar al que sus mentores del Tercer Reich emplearon en tierra ucraniana hace ochenta años.”, aseguró.

“Esta guerra no ha sido provocada. La eligió alguien que está ahora mismo sentado en un búnker. Sabemos lo que pasó con la persona que estaba en un búnker en Berlín en mayo de 1945”, insistió.

El embajador ucraniano trató de describir durante su discurso los horrores de la guerra en curso y, para ilustrarlos, leyó un supuesto intercambio de mensajes de un soldado ruso con su madre poco antes de morir en los combates.

“Mamá, estoy en Ucrania, hay una verdadera guerra aquí. Estoy asustado. Estamos bombardeando todas las ciudades, incluso a civiles. Nos dijeron que se nos daría la bienvenida y se están tirando delante de nuestros blindados, bajo las ruedas, para no dejarnos pasar. Nos llaman fascistas. Esto es muy duro”, dijo, citando un supuesto mensaje del soldado.

Kyslytsya, que denunció ataques indiscriminados por parte de Rusia contra ciudades ucranianas, demandó a la Asamblea General de la ONU una condena de las acciones rusas y un llamamiento a detener las hostilidades y retirar a sus fuerzas.

Está previsto que la Asamblea vote un proyecto de resolución en ese sentido esta semana, durante la sesión especial de emergencia que arrancó hoy, tras ser solicitada el domingo por el Consejo de Seguridad en respuesta a la decisión de Rusia de vetar un pronunciamiento por parte de ese órgano.

“La Federación Rusa no empezó estas hostilidades. Fueron lanzadas por Ucrania contra sus propios residentes en el Donbás y aquellos que disienten. Rusia busca terminar esta guerra”, dijo Nebenzia.

El diplomático ruso, que denunció la supuesta “desinformación” en torno al conflicto, culpó a Kiev y a las potencias occidentales del conflicto y dejó claro que para Moscú una posible adhesión de Ucrania a la OTAN es una “línea roja”.