Invasión rusa pausa tratamiento de niños con cáncer en Ucrania. Orfanatos y refugios de animales también sufren

SÓTANOS OSCUROS, PRIMER HOGAR DE RECIÉN NACIDOS No convencidos en las promesas de evacuación seguras hechas por los rusos, un hospital de Kharkiv ha trasladado su sala de maternidad a un refugio antiaéreo, con mujeres embarazadas paseando en la penumbra.

“Las fuerzas armadas de Rusia no lanzan misiles ni bombardean a los civiles ucranianos”, dijo a los medios el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.

PUEDEN IRSE, ¿PERO A QUÉ COSTO? Aunque el ejército ruso declaró que los civiles ucranianos pueden evacuar Kiev “libremente”, los doctores no se atreven a tomar el riesgo de mover a los niños, quienes por ahora son resguardados en los sótanos de los hospitales.

Desde el sótano del hospital más grande de Kiev, Okhmatdyt , la doctora Lesia Lysytsia habló con NBC News para advertir de la apremiante tragedia que alcanzaría a sus pacientes si no son evacuados a centros especializados.

En medio de la invasión rusa en Ucrania , hay para quienes las bombas no son la única amenaza. Doctores y personal de enfermería temen que por la falta de suministros y tratamiento, la condición de niños con cáncer empeore rápidamente y no sobrevivan.

Cada que suenan las sirenas antiaéreas, en el hospital Okhmatdyt también apresuran a bebés prematuros en cuidados intensivos, que tienen que ser llevados bajo tierra con sus máquinas de soporte vital, botes de oxígeno y todos los tubos y cables que monitorean sus frágiles vidas.

ATRAPADOS EN EL SISTEMA Y AHORA EN LA GUERRA

Para los niños en orfandad la vida ya era difícil, pero luego Rusia invade Ucrania y ahora estos pequeños no cuentan con el consuelo de un papá o una mamá cuando las estruendosas sirenas de alerta suenan ni se esconden junto a su familia cuando corren al refugio antibombas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky mencionó en uno de sus mensajes que en Vorzel, región de Kiev, las fuerzas rusas dispararon a un orfanato.

“En este momento los niños del orfanato no son evacuados, el orfanato no tiene refugio antibombas ni sótano. A pedido de la fiscalía se introducen las medidas de evacuación’’, informó la procuradora general de Ucrania, Irina Venediktova sobre el ataque que no reportó heridos.

“Un kinder y un orfanato se encontraban entre los edificios dañados el viernes en los ataques en la ciudad nororiental de Okhtyrka, con una niña de siete años entre las seis personas muertas, según informó la ONU”, publicó Save The Children.

PET UNFRIENDLY

Los refugios de animales en Ucrania temen que pronto se les acabe el alimento debido a problemas de suministro en medio de la invasión rusa.

Nastya Aboliesheva, trabajadora del refugio para perros y gatos Happy Paw, con sede en Kiev, dijo a Newsweek que el suministro de alimentos sigue siendo el mayor problema.

En su página de Facebook, el refugio Happy Paw también publicó una actualización sobre sus socios de rescate en el resto del país.

“El Refugio de Lealtad, en Dnipro, limita con una unidad militar, pero por el momento todos los animales están intactos y se les ha proporcionado comida. El refugio Sirius en Fedorivka también está experimentando problemas con el suministro de alimentos para los animales. Hay un animal gravemente enfermo en el refugio Happy Dog en Zaporozhye”, describe la publicación.

Aboliesheva también destacó que el refugio Gostomel, también en Kiev, corre el mayor peligro, ya que está cerca del aeródromo. El Moscow Times informó que las fuerzas rusas y ucranianas comenzaron a luchar por el control del aeródromo el 24 de febrero, el primer día de la invasión.