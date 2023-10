El primer periodo de Zelenski casi concluye, ¿se podrían llevar a cabo elecciones en Ucrania en medio de la guerra?

Kiev- Podría parecer una gran distracción en el punto más álgido de una guerra a gran escala, sin mencionar que sería una pesadilla logística: realizar una elección presidencial mientras misiles rusos se dirigen hacia la capital ucraniana y los ataques con artillería reducen poblados enteros a escombros.

No obstante, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no lo ha descartado. Su periodo de cinco años concluirá en algunos meses y, si no fuera por la guerra, se estaría preparando para dejar el cargo o hacer campaña para un segundo mandato.

Según los analistas, la posibilidad de una votación en tiempos de guerra es remota y, bajo la ley marcial, las elecciones en Ucrania están suspendidas. Aun así, entre la clase política de Kiev se habla de que Zelenski podría buscar una votación, con implicaciones de largo alcance para su gobierno, la guerra y los opositores políticos, quienes se preocupan de que asegure un nuevo periodo en un ambiente en el que es prácticamente imposible celebrar unas elecciones competitivas.

El debate sobre las elecciones se produce en un contexto en el que Ucrania está bajo una creciente presión para mostrarles a los donantes occidentales las credenciales del buen gobierno en ese país, que Zelenski ha presumido. Los opositores afirman que una elección en tiempos de guerra con un solo bando podría debilitar tal iniciativa.