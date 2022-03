En medio del asedio militar ruso, Kiev amanece cubierta por un manto de nieve

Por otra parte, las defensas de la ciudad no bajan la guardia.

“ He venido temprano, ya que después la cola será interminable. Ya apenas me queda comida en el frigorífico ”, platicó un resignado Yuri.

En cuanto algún supermercado levantó la persiana, a sus puertas se apiñaron decenas de personas; hay otras tiendas no pudieron hacer, ya que fueron asaltadas.

“En mi barrio estamos preparando cócteles mólotov. Yo me siento ucraniano y también defenderé la ciudad. No podemos permitir que un país democrático caiga ante un régimen fascista”, explicó Jeff, un contable islandés que vive en Kiev desde hace once años.

En este sentido, el edificio del Ayuntamiento de Kiev cubrió la puerta y sus ventanas con sacos de tierra.

Por otra parte, todos los restaurantes, bancos y centros comerciales continúan c¡ cerrados.

La Alcaldía aseguró de que en la ciudad “hay agua, luz y calefacción”.

Con información de la Agencia EFE.