Esto es lo que debes saber sobre la ley que busca prohibir TikTok en Estados Unidos

El proyecto de ley enfrenta un camino difícil en el Senad o. El senador Chuck Schumer de Nueva York, el líder demócrata, aún no se ha comprometido a someterlo a votación.

Probablemente no.

Si ByteDance no puede o se niega a vender TikTok , sería ilegal que las tiendas de aplicaciones y las empresas de almacenamiento web distribuyeran o actualizaran la aplicación en Estados Unidos. El Departamento de Justicia podría sancionar a cualquier empresa que trabaje con TikTok u ofrezca su aplicación para descarga .

En esencia, el proyecto de ley establece que TikTok debe venderse en un plazo de seis meses a un comprador que satisfaga al gobierno estadounidense. La venta tendría que garantizar que ByteDance ya no tiene ningún control sobre TikTok ni sus algoritmos que recomiendan contenidos a los usuarios .

Algunas de las empresas que podrían permitirse comprar TikTok son gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Pero el gobierno de Joe Biden ha intentado en repetidas ocasiones impedir que esas empresas crezcan, amparándose en la legislación antimonopolio.

Incluso si ByteDance pudiera encontrar un comprador para TikTok, China podría impedir que se produjera una venta. En 2020, cuando las autoridades estadounidenses intentaron por primera vez forzar la venta de TikTok, Pekín impuso restricciones a la exportación de una tecnología que parecía similar al algoritmo de recomendación de contenidos de TikTok. El año pasado, Pekín dijo que se opondría a una venta.

“No van a poder obligar a ByteDance a desinvertir”, afirmó James Lewis, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

¿QUÉ OTRAS OPCIONES TIENE BYTEDANCE PARA TIKTOK?

Además de la venta, ByteDance podría buscar otras opciones, como la escisión de TikTok a través de una oferta pública inicial (es decir, poner a la venta acciones para el público general).

Los detalles de la desinversión probablemente dependerían de una cuestión clave relativa a si ByteDance vendería o escindiría toda la huella global de las operaciones de TikTok o solo las partes de la aplicación que operan en los Estados Unidos. Vender solo la aplicación estadounidense podría plantear problemas importantes, desde cómo funciona el algoritmo que sugiere contenidos a los usuarios hasta si puede mostrar contenidos de otros países.

¿CUÁL ES EL TRASFONDO POLÍTICO DE UNA PROHIBICIÓN?

El apoyo a la prohibición ha sido bipartidista, ya que tanto republicanos como demócratas se han mostrado preocupados por la influencia de China.

Pero, sorpresivamente, el expresidente Donald Trump se ha opuesto a la legislación sobre TikTok en los últimos días. Esto representó un cambio respecto a su postura sobre la aplicación en 2020, cuando intentó prohibirla.

“La oposición de Trump es un viento en contra nuevo y significativo para que este proyecto se convierta en ley”, dijo Paul Gallant, analista de políticas de TD Cowen. “Mucho dependerá de si va a enfrentar este proyecto de ley de TikTok de la misma manera que hizo con el proyecto de ley de seguridad fronteriza”.

Los grupos defensores de la libertad de expresión también se han opuesto al proyecto de ley, alegando que les preocupa que una prohibición a TikTok acabe con la libertad de expresión.

¿CÓMO FUNCIONARÍA LA PROHIBICIÓN Y QUÉ SIGNIFICARÍA PARA LOS USUARIOS?

Si el Senado aprueba el proyecto y el presidente promulga la ley, se impondrían sanciones civiles a las tiendas de aplicaciones, como las de Apple y Google, que distribuyan o actualicen TikTok.

La aplicación ya está en millones de teléfonos en Estados Unidos, pero es probable que la restricción de las actualizaciones merme la capacidad de los usuarios para acceder a ella.

Esto se complementaría con una medida que prohíbe a las empresas de alojamiento web ayudar a distribuir la app.

David McCabe cubre las políticas tecnológicas. Se unió al Times en 2019, luego de trabajar en Axios. Más de David McCabe

Sapna Maheshwari cubre TikTok, tecnología y empresas de medios emergentes. Ha sido reportera de negocios por más de una década. Puedes contactarla en sapna@nytimes.com. Más de Sapna Maheshwari. c. 2024 The New York Times Company.

Por David McCabe y Sapna Maheshwari, The New York Times.