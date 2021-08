Indocumentados enfrentan la falta de representación legal en casos de deportación

“ Hay muchas razones por las que puede ser más difícil para los inmigrantes detenidos obtener representación. Por definición, están confinados en prisiones, cárceles y centros de detención federal que no les permiten viajar a la oficina de un abogado. En cambio, deben depender de los teléfonos de sus instalaciones para llamar a los abogados y, a veces, los teléfonos pueden no estar disponibles ”, señala la organización sin fines de lucro.

“TODOS LOS INGREDIENTES DE UN DESASTRE”

Kuck también atribuye la poca representación legal en Georgia a que los tribunales de inmigración en Atlanta tienen muy pocos casos de deportación programados, por lo que muchos inmigrantes no cuentan con un abogado que los represente.

“Me parece que menos del 20 % de los casos actualmente tienen una fecha de audiencia. Cuando alguien que no está bajo custodia no tiene fecha de audiencia, generalmente no contrata a un abogado. Eso explica parte del descenso en comparación con otros tribunales”, expuso.

El estudio de TRAC reveló, por ejemplo, que Gwinnett, en el área metropolitana de Atlanta, es uno de los 25 condados del país con más de 10,000 casos pendientes ante las cortes de inmigración, pero se ubica en el último lugar en cuanto al número de indocumentados representados por un abogado, con 43.1 %.

“Si se pone todo esto junto, tenemos los ingredientes de un desastre de debido proceso en los tribunales de inmigración de Georgia”, opinó Kuck.