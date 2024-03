La vida en Rafah: hambre, incertidumbre y escasez

“ Tenemos dos opciones: quedarnos como estamos o enfrentarnos a nuestro destino, la muerte ”, dijo Shurrab, de 36 años. “ Literalmente, la gente no tiene otro lugar seguro para ir ”.

Por lo general, su familia solo encuentra alimentos suficientes para una comida al día, afirmó, y aunque hierven el agua antes de beberla, muchos han enfermado, incluida su hija. No tienen un lugar donde sea fácil conseguir medicinas.

Con la promesa de destruir a Hamás, Israel lanzó una campaña de bombardeos y una invasión que, según las autoridades de Salud de Gaza, ha derivado en la muerte de más de 31,000 personas , un número que no distingue entre civiles y combatientes.

Grupos de asistencia y funcionarios de las Naciones Unidas han advertido que una invasión a Rafah sería catastrófica para la población civil en Gaza, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó esa posibilidad como un “límite”, aunque añadió que ayudar a Israel a defenderse seguía siendo “crítico.” El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió con su propio límite: “ Que el 7 de octubre no vuelva a ocurrir ”, dijo, refiriéndose al ataque contra Israel dirigido por Hamás que inició la guerra. Según las autoridades israelíes, murieron unas 1200 personas y alrededor de 240 fueron llevadas como rehenes a Gaza.

En una entrevista, Marwan al Hams, director del hospital Abu Yousef al Najjar, el más grande de Rafah , enumeró los servicios que ya no podía ofrecer: cuidados intensivos, cirugías complejas, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas y tratamientos contra el cáncer. Los médicos carecen de analgésicos y medicamentos para la diabetes y la hipertensión. Su capacidad para realizar diálisis es tan reducida que han muerto pacientes con enfermedades renales .

“Como ven, no queda nada”, dijo. “Todo ha desaparecido”.

A mediados de febrero, un ataque israelí alcanzó la mezquita de Al Hoda, en Rafah, derrumbando su tejado y causando daños importantes al edificio, según informaron los medios de comunicación palestinos y Aaed Abu Hasanein, el líder de oraciones del recinto. No estaba claro el motivo del ataque. Israel ha acusado a Hamás de utilizar edificios civiles, como escuelas y mezquitas, para actividades terroristas, una acusación que Hamás niega.

Pero la gente sigue rezando en la mezquita, añadió. En el pasillo, la parte menos dañada del edificio, caben unas 150 personas. Ahí, antes, los visitantes dejaban sus zapatos.

“Este es el lugar más seguro, el que no se ha quemado”, dijo Abu Hasanein.

Ben Hubbard es el jefe de la oficina de Estambul, que cubre Turquía y la región circundante. c. 2024 The New York Times Company.

