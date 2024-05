Lidera Trump las encuestas en cinco de los seis estados clave rumbo a las elecciones en noviembre

WASHINGTON- Estas encuestas se llevaron acabo 28 de abril al 9 de mayo por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer; en momentos en que la reputación del presidente Joe Biden parece estar siendo afectada tanto por el descontento por la economía como por la guerra en Gaza, precisa el diario estadounidense.

Para realizar los sondeos se contó con una muestra de 4,000 personas en las que revelan que el presidente demócrata está perdiendo apoyo sobre todo entre los votantes jóvenes, así como negros e hispanos, siendo esta una gran parte de la base de su electorado.

Caso contrario de sucede a Trump , quien de a cuerdo con los resultados de las encuestas, el ex mandatario estadounidense está por delante en cinco de seis estados clave: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. De los estados bisagra (que debido a lo ajustado de sus resultados es probable que podrían definir la presidencia) Biden solo ganaría Wisconsin.