El próximo gobierno de México se prepara para un eventual triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses

Las reglas tácitas de la relación entre López Obrador y Trump eran que México hacía todo lo que podía en materia de migración y la Casa Blanca lo dejaba avanzar con sus prioridades nacionales sin entrometerse. Eso pareció funcionar para ambos.

El líder mexicano ha elogiado a Trump por respetar la soberanía mexicana. Trump, por su parte, ha llamado al mandatario mexicano “amigo” y “gran presidente”.

Pero no está claro cómo se relacionaría Trump con cualquiera de las dos principales candidatas presidenciales.

“Con el presidente Trump o con el presidente Biden vamos a tener buenas relaciones”, dijo Sheinbaum en una entrevista. “Siempre vamos a defender a México y a los mexicanos en Estados Unidos, y queremos una relación de igualdad”.

Xóchitl Gálvez, la principal candidata de la oposición, afirmó que ella también podría trabajar con cualquiera de los dos como presidente.

“Obviamente yo prefiero trabajar con un caballero de trato respetuoso y cortés como Joe Biden”, declaró Gálvez a The New York Times. “Pero en mi vida profesional y política también he lidiado con distintas versiones de las masculinidades”, añadió. No sería la primera vez, dijo, en enfrentarse “con un personaje que tiene una masculinidad complicada. Así es que puedo trabajar perfectamente con Donald Trump”.

Asistentes de la campaña están trazando planes para cualquiera de los dos resultados.

“No estoy preocupado, pero vamos a estar preparados”, dijo Juan Ramón de la Fuente, miembro del equipo de Sheinbaum, refiriéndose a una posible victoria de Trump. “Nos estamos preparando para ambos escenarios”.