Los periodistas en Gaza padecen igual que la población por los bombardeos israelíes, intentan mantenerse a salvo

Nueva York- Las secuelas de la explosión que mató a cientos de personas en un hospital de la Ciudad de Gaza es el último ejemplo de cómo la realidad lastra la capacidad del mundo para obtener una imagen completa de lo que les ocurre a los palestinos residentes en el enclave.

Los periodistas extranjeros no han podido entrar al territorio desde que Hamas atacó Israel el 7 de octubre. El único acceso para ellos, el paso israelí de Erez, fue atacado en el asalto y sigue cerrado. Un puñado de medios ha mantenido una presencia regular con oficinas en la Franja, incluyendo The Associated Press, BBC, Reuters, Agence France-Presse y Al-Jazeera, con una red de colaboradores que ayudaban a otros.

La orden israelí de evacuar el norte del enclave llevó a los reporteros de la AP y AFP, por ejemplo, a dejar sus redacciones en la Ciudad de Gaza y marcharse al sur.

“Trabajar en Gaza ahora mismo es extremadamente difícil y eso se debe, en gran parte, a que nuestro personal está cubriendo la noticia y preocupado por su propia seguridad y por la seguridad de sus familias”, dijo Julie Pace, editora ejecutiva y vicepresidenta senior de The Associated Press.