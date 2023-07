Medio siglo después, Israel busca expulsar a un hombre que vive en una cueva

“ De las piedras que extraigo hago un encofrado y construyo un muro. Aquí no hay desperdicio, solo material (reutilizado), esa es la lógica ”, dijo. “ Todo es útil, no hay basura ”.

Reconoce que nunca recibió un permiso de construcción y que el ayuntamiento cerró un restaurante frente al mar que él abrió hace años. Pero su principal argumento de defensa es que las propias autoridades locales le permitieron conectar su cueva a la red eléctrica hace décadas.

“No me voy de aquí. Estoy listo para que me entierren aquí”, advierte Kahlon, un parlanchín tosco pero afable, con barba gris y boina. “No tengo a dónde ir, no tengo otro hogar”, añade.

El hogar de Kahlon está en las afueras de Herzliya, una ciudad costera a 13 kilómetros (8 millas) al norte de Tel Aviv. Contrasta con las casas de lujo que salpican gran parte de la ciudad junto a la playa, una de las zonas más exclusivas en un país con una crisis grave de vivienda.