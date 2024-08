Astronautas de la NASA atrapados en el espacio: Problemas con la Starliner convierte misión de 8 días a meses

LA NASA DECLARA QUE NO SE HA TOMADO NINGUNA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE EL REGRESO DE LOS ASTRONAUTAS

En una conferencia de prensa reciente, funcionarios de la NASA confirmaron que aún no se han tomado decisiones definitivas sobre cómo y cuándo regresarán Wilmore y Williams a la Tierra. “Nuestra principal opción es que Butch y Suni regresen en la Starliner”, explicó Steve Stich, del Programa de Tripulación Comercial de la NASA. No obstante, la agencia espacial ha comenzado a considerar alternativas, en caso de que la Starliner no sea considerada apta para el retorno tripulado.

Una de las opciones que se están evaluando es traer a los astronautas a bordo de una nave Crew Dragon de SpaceX, durante una misión programada para septiembre. En ese caso, Wilmore y Williams se unirían a la tripulación de la ISS y regresarían a la Tierra en febrero de 2025, extendiendo su misión a más de ocho meses, muy por encima de los ocho días originales planeados. De confirmarse este plan, la Starliner volvería a la Tierra sin tripulación, operada únicamente bajo control informático.