Imane Khelif conquista la medalla de oro en boxeo femenino pese a afirmaciones erróneas sobre su género

El camino de Khelif hacia el oro no estuvo exento de desafíos. La campeona tuvo que enfrentar una serie de controversias que incluyeron cuestionamientos sobre su género y su elegibilidad para competir en la categoría femenina. Estos debates se intensificaron en los meses previos a los Juegos , con especulaciones y ataques que incluyeron comentarios de figuras prominentes como el expresidente estadunidense Donald Trump y la escritora J.K. Rowling . A pesar de estos obstáculos, Khelif se mantuvo firme en su objetivo y su actuación en el ring fue un testimonio de su habilidad y resistencia.

“Durante ocho años, este ha sido mi sueño, y ahora soy campeona olímpica y medallista de oro”, expresó Khelif con una mezcla de emoción y orgullo. Su triunfo no solo marca un hito en su carrera, sino que también representa una victoria simbólica en la lucha por la igualdad y el respeto en el deporte. La boxeadora comentó que el éxito obtenido a pesar de las críticas y el escrutinio le daba a su victoria un “sabor especial”.

El conflicto sobre la elegibilidad de Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting , quienes fueron descalificadas en el Mundial de 2023 , ha añadido una capa adicional de complejidad a esta narrativa. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) , dominada por Rusia , había descalificado a ambas boxeadoras por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para competiciones femeninas. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de París 2024 , el boxeo es regulado por un grupo designado por el Comité Olímpico Internacional (COI) , con reglas que datan de 2016 y que algunos consideran obsoletas en comparación con las normativas de otros deportes olímpicos.

“Estamos en los Juegos Olímpicos para desempeñarnos como deportistas, y espero que no veamos ataques similares en futuros Juegos Olímpicos”, dijo Khelif en una entrevista con SNTV, socio de contenido visual deportivo de The Associated Press. La boxeadora también mencionó que los ataques que ha enfrentado por conceptos erróneos sobre su género “dañan la dignidad humana”, y que una medalla de oro es la mejor respuesta a la reacción en su contra.

