Miles de personas continúan sin servicios debido a los tornados; hay 88 muertos

Autoridades en Kentucky precisaron que debido a la magnitud de la devastación se está afectando su capacidad para evaluar los daños.

Hasta ahora hay al menos 88 personas fallecidas, 74 de ellas en Kentucky, como consecuencia de los tornados. Además se sabe que un asilo de ancianos en Arkansas quedó destruido; provocaron graves daños en un centro de distribución de Amazon en Illinois.

En Kentucky en donde todavía sigue la búsqueda de desaparecidos, también se iniciaron las labores de reparación del tendido eléctrico.

“No permitiremos que ninguna de nuestras familias se quede sin casa”, afirmó el gobernador Andy Beshear.

La ciudad de Mayfield, que es una de las más castigadas, los sobrevivientes se enfrentan a temperaturas máximas de unos 10 Celsius y mínimas de 17 Celsius bajo cero, sin ningún servicio público funcionando.

“Nuestra infraestructura está tan dañada. No tenemos agua corriente. Perdimos nuestra torre de agua. Perdimos la planta de manejo de aguas residuales, y no se está surtiendo gas natural a la ciudad. Así que allí no tenemos nada en que apoyarnos”, declaró Kathy Stewart O’Nan, alcaldesa de Mayfield”. “Por ello muchos de nuestros habitantes están en modo de supervivencia en este momento”. añadió