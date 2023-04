Militares rusos se llevaron por la fuerza a sus hijos. Estas madres viajaron y los recuperaron

EN LA FRONTERA ENTRE BIELORRUSIA Y UCRANIA- Durante semanas, después de que militares rusos se llevaron por la fuerza a su hijo adolescente de la escuela en otoño de 2022, Natalya Zhornyk no tenía ni idea de dónde estaba o qué le había ocurrido . Pero recibió una llamada.

Aunque Zhornyk, de 31 años, se sintió aliviada al saber dónde estaba retenido, llegar hasta allí no sería fácil . Estaban en zonas distintas del frente de la guerra, y los cruces fronterizos de Ucrania al territorio ocupado por Rusia estaban cerrados.

Para los miles de niños trasladados , algunos procedentes de familias desestructuradas y desfavorecidas, estar tanto tiempo lejos de casa ha sido un calvario. Algunos lloran cuando llaman a casa y, según dicen sus padres, no pueden hablar libremente.

Los padres, que ya viven la adversidad de la ocupación rusa, los desplazamientos y los bombardeos, han tenido que soportar meses de ansiedad, temerosos de que sus hijos sean enviados más lejos o dados en adopción en Rusia.

Y también sienten culpa. Algunos enviaron a sus hijos a campamentos de verano en la península de Crimea, y les aseguraron que regresarían en dos semanas. Otros simplemente cedieron ante la presión de funcionarios y soldados y permitieron que se llevaran a sus hijos. Todos se sintieron culpables cuando no se los devolvieron.

“Me sentí completamente perdida. Me carcomía por dentro”, afirmó Yulia Radzevilova, que trajo a su hijo, Maksym Marchenko, de 12 años, en marzo después de pasar cinco meses en un campamento en Crimea. “Nadie me apoyó. Mi familia, mis padres, mis amigos empezaron a acusarme”.