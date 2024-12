Muere Jimmy Carter, expresidente de EU, a sus 100 años de edad; padecía cáncer de piel

JIMMY CARTER DURANTE SU PRESIDENCIA EN ESTADOS UNIDOS

Durante su presidencia (enero de 1977 a enero de 1981), enfrentó una economía debilitada y la crisis de los rehenes en Irán, pero destacó por negociar la paz entre Israel y Egipto, un logro que marcó su gestión.

Carter llegó a la Casa Blanca tras derrotar al republicano Gerald Ford en las elecciones de 1976. Sin embargo, cuatro años después, fue sucedido por el republicano Ronald Reagan, ex actor y gobernador de California, quien ganó el apoyo de los votantes en 1980.

Siempre defendió su promesa de no engañar al pueblo norteamericano: “Si alguna vez les miento, si alguna vez hago una declaración engañosa, no me voten. No merecería ser vuestro presidente”.

DONALD TRUMP MANDA SUS CONDOLENCIAS

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus condolencias ante el fallecimiento de Carter: “Los desafíos a los que Jimmy se enfrentó como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país e hizo todo lo que estuvo en su mano para mejora la vida de todos los estadounidenses”.

Afirmó que por ello, “Todos tenemos con él una deuda de gratitud”.

Mientras que el actual mandatario, Joe Biden, dijo que “fue un hombre de principios, fe y humildad”. Por su parte, Bill Clinton, expresidente, afirmó que “trabajó sin descanso por un mundo mejor y más justo”.