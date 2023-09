Nuru, una empresa de energías renovables en el Congo, pone el ejemplo a los países pobres para invertir en energía verde

“ Hace un año, estábamos a medio camino de perder la esperanza ”, admitió Lobo. “ Pensábamos: todos estos prestamistas quieren que les aseguremos que no hay ningún riesgo político ni de seguridad. ¿Cómo se puede hacer eso en la República Democrática del Congo? ”.

Aunque su segunda empresa, Nuru , la palabra significa “luz” en suajil, es pequeña para los estándares del mundo ; según los expertos, este tipo de inversiones son importantes porque, si no cambia el patrón de inversión en las energías limpias, a mediados de siglo más de tres cuartas partes de las emisiones de dióxido de carbono podrían provenir de los países menos desarrollados, cuyas poblaciones y economías crecen más rápido que en ningún otro lugar .

Según Lobo, el factor decisivo fue lograr que los inversionistas en verdad vinieran a la República Democrática del Congo. Una epidemia de ébola en la región y, luego, la COVID-19, así como los disturbios que son tan persistentes que rara vez llegan a los titulares mundiales, dificultaron la tarea. El día que un reportero de The New York Times llegó a la ciudad de Goma para visitar la microrred de Nuru , las fuerzas de seguridad del Estado mataron a más de 40 personas que se habían reunido para protestar contra la presencia de una fuerza de paz de la ONU que ha estado apostada durante años y a la cual en general se le considera ineficaz y una fuente de corrupción.

Más de 70 millones de los 100 millones de congoleños no pueden pagar ni tener acceso a la electricidad . En la actualidad, su población crece más rápido que la cantidad de nuevos clientes comienzan a tener acceso a la electricidad.

Los líderes africanos reunidos esta semana en Nairobi, Kenia, para la primera Cumbre Africana sobre el Clima esperan convencer a los inversionistas mundiales y a los bancos multinacionales de desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, de que las empresas africanas no solo necesitan más acuerdos como el de Nuru , sino también mejores.

El préstamo de Nuru es todo menos concesional.

Sin embargo, la idea es encender la mecha para mayores inversiones. “Los bancos multinacionales deben ser los principales movilizadores”, opinó Chavi Meattle, experta en financiamiento climático en África, de Climate Policy Initiative, un grupo de investigación sin fines de lucro. “Han hecho promesas de reforma, pero no las están cumpliendo con la rapidez suficiente”. c.2023 The New York Times Company.

Por Max Bearak, The New York Times.