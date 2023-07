¿Para España qué significa la derrota electoral de la extrema derecha?

Pero muchos de esos temas no lograron cautivar a los votantes españoles, o incluso los asustaron, y los resultados electorales fueron contrarios a la tendencia política de Europa .

Pero los resultados del domingo también mostraron que la cuestión catalana aún no está superada del todo. El lunes quedó claro que los partidos independentistas pequeños de esa región podrían ser la clave para permitir un nuevo gobierno de Sánchez, como lo hicieron en la votación anterior .

“ No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada ”, dijo en la sede del partido el domingo por la noche Míriam Nogueras, líder de Junts.

Pero los analistas creen que es probable que unas nuevas elecciones solo debiliten aún más a Vox . La influencia regresó a Cataluña, y más específicamente al partido de línea dura Junts per Catalunya, fundado por Puigdemont .

“ Hace cuatro años, en la campaña electoral, prometió ir a buscar a Puigdemont a Waterloo y detenerle ”, dijo Rufián sobre Sánchez. “ No podía. Era absurdo ”. Y añadió: “ Meses después se sentó en la mesa de negociación con nosotros. Fue por la presión política, porque necesitaba gobernar su país ”.

Gabriel Rufián, integrante del Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana , un partido independentista catalán, dijo en una entrevista antes de las elecciones que Sánchez no tendría más remedio que dialogar con los independentistas.

En Barcelona, antes de las elecciones del domingo, a lo largo de una calle importante que se cubrió con banderas catalanas durante las protestas de 2017, solo había una a la vista.

“La situación de España y la irrupción de la extrema derecha es una consecuencia de lo que ha pasado aquí en Cataluña”, dijo Joaquim Hernández, de 64 años.

“Al no hacer el referéndum mantienes la tensión y el enfrentamiento que beneficia a los partidos independentistas y a Vox”, dijo, “porque Cataluña es desafortunadamente un argumento que utilizan los nacionalistas para ganar votos”. c.2023 The New York Times Company.

Por Jason Horowitz, The New York Times.