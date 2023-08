Para los estadounidenses, Biden es muy viejo para reelegirse y Trump no les genera incertidumbre por ser más joven

Washington- Por otra para, de acuerdo a una nueva encuesta realizada por The Associated Press y el Centro NORC, para los estadounidenses tiene otros problemas con Trump, quien por ahora cuenta con una amplia ventaja en relación con sus rivales por la nominación presidencial republicana, no obstante que actualmente enfrenta 4 procesos penales.

Por otra parte, para algunos ciudadanos no importa que su edad también sea avanzada; en todo caso, expresaron, el político que busca llegar de nueva cuenta a la Casa Blanca, de 77 años, debería madurar.

TE PUEDE INTERESAR: DeSantis ‘no levanta’ en las encuestas, es más ‘antimigrante’ que Trump: AMLO