Trump recauda más de 7 mdd tras fotografía de su fichaje en Fulton, Georgia, revela equipo de campaña

El equipo de campaña del expresidente Donald Trump, también aspirante del Partido Republicano con rumbo a las elecciones de 2024, dio a conocer que han juntado más de 7.1 millones de dólares desde el jueves, cuando fue publicada la fotografía de su fichaje en Fulton, Georgia.

En dicho estado, el político enfrenta varios cargos por cargos de planear ilegalmente la anulación de los comicios de 2020, donde el actual mandatario, Joe Biden, resultó victorioso. Esta semana, Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en tener su propio “mugshot”.

Sin embargo, las polémicas legales que afronta no serían impedimento para sus miles de seguidores, quienes reunieron alrededor de 4.18 millones de dólares tan sólo el viernes, la cantidad más alta que ha reunido su equipo de campaña para un solo día, según reportó el portavoz Steven Cheung.

Aunado a ello, el exmandatario sigue ocupando el primer puesto con rumbo a las primarias republicanas, aventajando a sus contrincantes desde con 30 a 50 puntos en las encuestas. Por ello, en lugar de avergonzarse por la fotografía de su fichaje, Trump volvió a X, antes Twitter, luego de tres años de ausencia, tan sólo a publicar la histórica imagen.

Tanto fue el orgullo de esta experiencia, que su equipo de campaña vendió productos con la foto; desde playeras, fundas para latas de cerveza, pegatinas para vehículos, tazas, entre otros.

Sin embargo, el político aseveró a los medios que estar encarcelado, aunque fuera por menos de 30 minutos, “fue una experiencia terrible”: “Entré, me trataron muy bien, pero es lo que es. Tomé una foto policial. Nunca había oído la palabra ficha policial. No me enseñaron eso en la Wharton School of Finance”, alegó.

“Pasé por una experiencia que nunca pensé que tendría que pasar, pero luego pasé por la misma experiencia otras tres veces [...] Es un día muy triste para nuestro país”, dijo.

Cabe destacar que Donald Trump fue liberado con una fianza de 200 mil dólares y aceptó una orden que limitaba su capacidad de publicar en las redes sociales sobre testigos o coacusados en el caso, que involucra a otros 18 aliados y partidarios, incluidos los abogados Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jenna Ellis y Kenneth Chesebro.