¿Quién es Mark Carney, el dirigente que ahora lidera al Partido Liberal y a Canadá?

“ Estados Unidos no es Canadá. Y Canadá nunca, jamás, formará parte de Estados Unidos de ninguna manera o forma ”, dijo Carney en su discurso de aceptación el domingo por la noche ante una multitud de fieles del partido, dirigiéndose directamente a la constante amenaza de Trump de que quiere convertir a Canadá en el estado 51 de su país. “ No pedimos esta lucha, pero los canadienses siempre están preparados cuando alguien los reta ”.

“Este es un momento decisivo para la nación. La democracia no es un hecho. La libertad no es un hecho ”, dijo Trudeau. “ Ni siquiera Canadá es un hecho ”.

En su discurso de aceptación, Carney también intentó proyectar sus credenciales liberales y convencer a la gente de que, a pesar de haber hecho fortuna en las finanzas, sigue siendo un progresista, en sintonía con el ADN del partido.

“Sé que los mercados no tienen valores, sino las personas”, dijo. “Cuando los mercados se gobiernan bien, proporcionan grandes puestos de trabajo y un fuerte crecimiento mejor que nada. Pero los mercados también son indiferentes al sufrimiento humano y están ciegos ante nuestras mayores necesidades”, añadió. c. 2025 The New York Times Company.

Matina Stevis-Gridneff es la jefa de la oficina de Canadá en el Times, donde dirige la cobertura del país.

Por Matina Stevis-Gridneff, The New York Times.