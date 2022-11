En una imagen que es muy inusual debido al hieratismo de los líderes chinos, Xi rompió el protocolo encaró al primer ministro canadiense, delante de las cámaras, por haber filtrado el contenido de una reunión privada mantenida anteriormente.

“Todo lo que discutimos se ha filtrado a los periódicos. No es apropiado, y además tampoco es la forma en la que se llevó a cabo nuestra conversación”, le reclamó Xi a Trudeau ante la presencia de un traductor. “Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto mutuo. Si no, no estoy muy seguro de qué va a pasar”, agregó el presidente chino.

Por su parte, Trudeau, impávido frente al encono, respondió a Xi que “en Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco”, y que “eso es lo que seguiremos teniendo”. “Continuaremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo”, añadió el primer ministro canadiense.

El presidente chino interrumpió al líder canadiense para exigirle en dos ocasiones que tiene que “crear las condiciones” para continuar hablando, antes de sonreír, estrecharle la mano y marcharse.

TE PUEDE INTRESAR: Biden afirma que la invasión de Taiwán por parte de China no es inminente, tras reunión con Xi Jinping

Entre tanto, la discusión entre ambos líderes fue grabada por los periodistas canadienses que acompañaban a Trudeau, haciéndose viral después de que publicara en redes sociales como Twitter por parte de la cadena CTV National News.

Según la prensa canadiense, el enojo del líder chino se da debido aque el diario National Post dio a conocer en una conversación que ambos líderes sostuvieron el pasado martes, en la que Trudeau le planteó “graves preocupaciones” por presuntas interferencias de China en las elecciones canadienses de 2019.

Según informó la cadena CTV News, de la conversación informal que ambos habían mantenido durante la sesión de apertura de la cumbre del G20, por iniciativa de Trudeau, se había divulgado también que el primer ministro canadiense había confrontado a Xi por su postura frente al cambio climático.

Así también, la prensa canadiense precisó que otros de los temas que Trudeau planteó a Xi fueron la invasión rusa de Ucrania, así como el respeto a los derechos humanos y el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, asimismo la importancia de mantener el diálogo.