Marcha Frente Cívico Nacional en contra de la sobrerrepresentación

CDMX.- El Frente Cívico Nacional realizó una concentración en la Ciudad de México para manifestar su rechazo a la sobrerrepresentación de Morena y los partidos aliados en la Cámara de Diputados en las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

El principal orador de la concentración fue el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, quien dio lectura a un manifiesto consensuado por especialistas en la sobrerrepresentación.

A esta movilización se sumó la organización “Unidos para Mejorar”, que ocurrió en la Ciudad de México y en más de 50 ciudades del interior de la República Mexicana y el extranjero.

El estado de Nuevo León se unió a la concentración nacional. Las organizaciones civiles encabezaron la manifestación pacífica en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, ubicada en el Centro Convex, sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Pío X.

Al lugar acudieron vestidos de blanco y rosa como en anteriores manifestaciones y marchas en defensa de la democracia.

“Venimos a pedirles que respeten la Constitución. Ellos sólo obtuvieron el 54 por ciento de los votos en la elección y quieren que les den el 75 por ciento de los diputados, eso es una sobrerrepresentación”, mencionó.

La organización señala que Morena quiere agandallar el 20 por ciento de representación para aprobar leyes y hacer cambios en la constitución. “Ahí es donde está el problema porque no lo quieren decir claro, pero quieren esos diputados para no escuchar a nadie, no dialogar y eso atenta contra la pluralidad del país”, externó Javier Ponce, integrante de la Organización NL24.

Esta manifestación estuvo encabezada por integrantes de la sociedad civil como NL24 y México Unido Nuevo León, la cual se llevó a cabo en 50 ciudades de la República Mexicana.

“Ya estamos en el camino de la dictadura, ahora sí, con esto, estaremos derechito a la dictadura, como Venezuela. Tendrían lo necesario para cambiar las leyes a su favor y capricho, estarían acabando con 40 años de un México democrático”, expresó el activista.

LIBRES DE MANIFESTARSE

Sobre las marchas que se llevan a cabo en distintas partes del país, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consideró que el Frente Cívico Nacional está en su derecho de manifestarse, aunque descartó que haya sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso.

“Son libres de manifestarse, pero no por ello están en lo correcto, porque la representación proporcional se define con reglas que siempre se han utilizado, no hay sobrerrepresentación”, mencionó.

Sheinbaum Pardo señaló que los manifestantes “están en todo su derecho” y recordó que en el proyecto de la Cuarta Transformación la prioridad es la libertad de expresión.