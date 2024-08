Insiste diputado federal por Coahuila que pensión se entregue a partir de los 60 años

En una postura firme y decidida, los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han manifestado su respaldo al dictamen de modificación de los artículos 4 y 27 de la Constitución Mexicana en materia de bienestar social. Esta iniciativa, que busca garantizar derechos esenciales para adultos mayores y personas con discapacidad, ha generado debate en el Congreso, especialmente debido a la negativa del grupo mayoritario de Morena de apoyar una propuesta clave presentada por los priistas.

La propuesta, impulsada desde el año pasado por los diputados Carolina Viggiano, Marco Antonio Mendoza y María del Refugio Camarena, tiene como objetivo reducir la edad para que los adultos mayores reciban pensión, pasando de los 65 a los 60 años. Esta iniciativa responde a la realidad de que la expectativa de vida en México ha disminuido en los últimos años, en parte debido a la violencia y la pandemia del Covid-19. “Queremos que la edad para la pensión de retiro se reduzca a 60 años,” subrayó Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI, al destacar la importancia de esta medida para el bienestar de los trabajadores mexicanos.

En una reciente reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Marco Antonio Mendoza reafirmó la necesidad urgente de garantizar recursos presupuestarios suficientes para atender a los adultos mayores y personas con discapacidad. “Esto no es solo una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo humano y económico en todos los sentidos posibles”, enfatizó Mendoza.

Además, el legislador destacó la importancia de construir un entorno accesible y adaptado a las necesidades de estos grupos, señalando que la accesibilidad no debe ser la excepción, sino la norma. “La infraestructura es un aspecto clave que no se puede ignorar”, apuntó Mendoza, haciendo un llamado a que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan moverse con libertad y seguridad en su entorno.

El PRI ha presentado diversas iniciativas en esta línea. La diputada Norma Aceves introdujo una propuesta en materia de personas con discapacidad, mientras que Marco Antonio Mendoza presentó iniciativas sobre pensiones no contributivas, que podrían complementar el dictamen en discusión.

Los diputados priistas reconocieron que, aunque la reforma constitucional es un avance significativo, aún queda mucho por hacer en la legislación secundaria para asegurar que estas disposiciones se implementen de manera efectiva. Celebraron la reforma en materia de pensiones no contributivas para adultos mayores y las disposiciones a favor de personas con discapacidad, subrayando que el bienestar social debe ser una prioridad constante en el desarrollo legislativo del País.

En un contexto donde la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables son temas cruciales, la postura del PRI en esta reforma constitucional refleja un compromiso con la construcción de un México más equitativo y accesible para todos.