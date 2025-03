Se incendia discoteca en Macedonia del Norte y mueren 59 personas

KOCANI- Cincuenta y nueve personas fallecieron y 155 más resultaron heridas, luego de que se registrara un incendio masivo en un club nocturno Macedonia del Norte, esto mientras se llevaba a cabo un concierto en vivo en el lugar.

El incendio, que se produjo antes del amanecer del domingo en la ciudad oriental de Kocani, dejó muertos y heridos principalmente jóvenes incluso de 16 años, debido a quemaduras, inhalación de humo y una estampida en el desesperado intento de alcanzar la única salida del edificio.

Tras los hechos el ministro del Interior, Panche Toshkovski, declaró que 15 personas habían sido detenidas para ser interrogadas después de que una inspección preliminar revelara que el club operaba sin una licencia adecuada. Afirmó que el número de personas dentro del club era al menos el doble de su capacidad oficial de 250.

“Tenemos motivos para sospechar que hay soborno y corrupción en este caso”, comentó a los periodistas sin dar más detalles.

Algunos Videos mostraron pirotecnia brillante en el escenario golpeando el techo, seguidos de escenas de caos dentro del club, con jóvenes corriendo a través del humo mientras los músicos les instaban a escapar lo más rápido posible.

“Incluso intentamos salir por el baño pero encontramos barrotes (en las ventanas)”, relató Marija Taseva, de 19 años, a The Associated Press, describiendo el incendio que estalló después de ver a un grupo pop local en el Club Pulse. “De alguna manera logré salir. Caí por las escaleras y me pisotearon. ... Apenas sobreviví y apenas podía respirar”.