Sobrevivir a los ataques terroristas del 11S

Atrapado en lo profundo de los escombros del World Trade Center , Will Jimeno vivió lo impensable . Veinte años después, todavía vive con eso.

Después, la torre sur cayó y el miedo de Stephan se disparó de nuev o. ¿Había quedado atrapada Joan en el colapso? Horas más tarde, finalmente supo que ella estaba bien. (Al menos otra pareja, los operadores de ascensores Arturo y Carmen Griffith, también sobrevivió; su historia inspiró una reciente experiencia inmersiva de realidad virtual: “ Lovebirds of the Twin Towers ” o “ Los enamorados de las Torres Gemelas ”).

No fue la primera vez que Bruce Stephan estuvo tan cerca de la muerte.

“ Una de las cosas que aprendí ”, dice Jimeno, “ es a no rendirme nunca ”.

“ Mi experiencia del primer desastre fue que es un momento extrañamente feliz cuando sabes que has sobrevivido ”, dice Bruce Stephan . “ Es casi como si hubieras renacido... saber que estás vivo y que todavía tienes una oportunidad en la vida, y que esta es tu oportunidad de hacer algo ”.

Ya no podía realizar múltiples tareas a la vez. Comentarios que solían molestarla no le provocaban ninguna reacción. Funcionaba, pero a través de una niebla que tardó más de un año en disiparse.

Al principio, la gente pensó que el choque del avión contra la torre norte había sido accidental . No hubo ninguna orden de evacuación inmediata para la torre sur . Pero Berger llevó a Bouchat y otros colegas de Aon Corp. a los elevadores, y regresó para revisar si había más personas.

El público no ha reconocido del todo las pérdidas que sintieron los sobrevivientes, dice Mary Fetchet, una trabajadora social que perdió a su hijo Brad el 11 de septiembre y fundó el Centro Voces para la Resiliencia ( Voices Center for Resilience ), un grupo de apoyo y defensa para las familias de las víctimas, los socorristas de primer nivel y los sobrevivientes. “ Aunque sigan vivos, están viviendo de una manera muy diferente ”.

“ Diviértase en la vida. No tenga miedo ”, dice. “ Pero tenga cuidado ”.

Luego dio un paso y no sintió nada bajo sus pies. Miró hacia abajo y vio una oscuridad total .

“ No podía entender cómo salí vivo de allí ”, dice.

“ La gente te dice: ‘Bueno, (el 11 de septiembre) sucedió hace mucho tiempo. Supéralo’. Pero es un trauma ”, dice Sanders, quien se unió a un grupo de apoyo para socorristas de primera respuesta y sobrevivientes. “ No es algo que se deba superar. Es algo que se debe enfrentar ”.

Todavía no quiere. Pero los problemas de salud, incluido un cáncer poco común que el gobierno federal ha relacionado con la exposición al polvo del World Trade Center, lo obligaron a jubilarse en 2011, dice Sanders, de 62 años, quien ahora vive cerca de Orangeburg, Carolina del Sur.

“ Nunca quise estar en una situación en la que la gente me necesitara y no pudiera responder de inmediato ”, dice.

No obstante, el 11 de septiembre solo profundizó su compromiso con los EMS . Aunque era complicado financieramente, pronto se dedicó a ello de tiempo completo.

“SOBREVIVIR ES SÓLO LA PRIMERA PARTE DEL VIAJE”

Respirando a través de una máscarilla de oxígeno en una cama de hospital, Wendy Lanski se dijo a sí misma: “Si Osama bin Laden no me mató, no moriré de COVID”.

Casi dos décadas antes, la gerente de seguros médicos escapó del piso 29 de la torre norte, y corrió descalza a través de la nube de polvo del colapso de la torre sur. Once de sus colegas de la empresa Empire Blue Cross Blue Shield murieron.

“Lo único bueno de sobrevivir a una tragedia o una catástrofe de cualquier tipo es que definitivamente te hace más resiliente”, dice Lanski, quien fue hospitalizada debido al nuevo coronavirus, al igual que su esposo, durante dos semanas en las que estuvo entre la vida y la muerte, en la primavera de 2020.

Pero “sobrevivir es sólo la primera parte del viaje”, dice Lanski, de 51 años, de West Orange, Nueva Jersey.

Ella tiene las Torres Gemelas, “9/11/01” y “sobreviviente” tatuados en su tobillo. Pero los ataques también le dejaron otras marcas que no eligió.

Imágenes y sonidos de personas y cristales al caer se incrustaron en su memoria. Le diagnosticaron sarcoidosis en 2006, dijo; el gobierno federal ha concluido que la enfermedad inflamatoria puede estar relacionada con el polvo del World Trade Center. Y se ha preguntado a sí misma: ”¿Por qué yo estoy aquí y 3,000 personas no lo están?”.

Con el tiempo, aceptó no saberlo.

“Pero mientras estoy aquí, tengo que hacer que cuente”, dice Lanski, quien ha hablado en escuelas y viajado a conferencias sobre víctimas del terrorismo. “Tengo que compensar a las 3.000 personas que perdieron su voz”.