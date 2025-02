Tras la euforia inicial, rehenes liberados enfrentan un largo camino hacia su recuperación

TEL AVIV- “No entiendes que realmente ha terminado”, recordó Gritzewsky. “No sabes quién eres ni siquiera cuál es tu nombre”.

Israel y Hamás pactaron un alto el fuego y los rehenes están siendo liberados por fases. Pero después del júbilo inicial por recuperar la libertad, los cautivos, que han estado retenidos por más de 15 meses, probablemente enfrentarán un difícil proceso de reintegración, según el testimonio de quienes estuvieron en su situación.

Gritzewsky, de 31 años y originaria de México, fue secuestrada con su novio en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, cuando insurgentes encabezados por Hamas asaltaron el sur de Israel matando a unas 1,200 personas y secuestrando a 250 más, en un ataque que desencadenó la guerra en Gaza.

Gritzewsky fue liberada después de 55 días, durante el único acuerdo de alto al fuego anterior hace un año.

Más de un año después, Gritzewsky tiene problemas de salud persistentes. No ha recuperado todo el peso que perdió, es prediabética y tiene dolores persistentes desde el secuestro, cuando se le rompieron la pelvis y la mandíbula y se quemó la pierna con el escape de una motocicleta. Además, sufre pérdida de audición en un oído.

“Todavía no soy capaz de cuidarme”, contó. “No creo que mi cerebro haya comprendido realmente todo lo que he pasado”.

Reconoce que ha descuidado su propia recuperación mientras aboga incansablemente por la liberación de su novio.

Quince rehenes han sido liberados de Gaza, a cambio de cientos de prisioneros y detenidos palestinos, mientras el alto al fuego en la guerra que ha devastado Gaza entra en su segunda semana completa. Más de 47,000 palestinos han perdido la vida en el enclave y amplias zonas han quedado reducidas a escombros. Se espera que Hamás deje libres a pequeños grupos cada semana durante la fase inicial del proceso, de seis semanas. Quedan aproximadamente 80 rehenes en Gaza, de los cuales Israel cree que casi la mitad estarían muertos.