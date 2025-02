Trudeau advierte que la amenaza de Trump de apoderarse de Canadá es real

“ Sugiero que no solo el gobierno de Trump sabe cuántos minerales críticos tenemos, sino que ese puede ser incluso el motivo por el que siguen hablando de absorbernos y convertirnos en el Estado número 51 ”, dijo Trudeau en una reunión de ejecutivos de empresas y líderes empresariales en Toronto, según personas que estuvieron presentes en la sala y escucharon sus comentarios.

Trudeau dejó claro que no consideraba que las declaraciones de Trump se hubieran hecho en broma y cree que la anexión es algo que Canadá debe manejar como una amenaza seria .

Se había pedido a los medios de comunicación que abandonaran la sala en el momento en que Trudeau pronunció sus comentarios, pero al menos dos medios de comunicación, The Toronto Star y la CBC, pudieron oírlos y grabarlos. La oficina de Trudeau se negó a dar detalles de lo que dijo el primer ministro.

“Son muy conscientes de nuestros recursos”, añadió Trudeau, “de lo que tenemos, y tienen muchos deseos de poder beneficiarse de ellos”.

Y continuó: “Pero el señor Trump tiene en mente que una de las maneras más fáciles de hacerlo es absorbiendo nuestro país. Y es algo real”.

Durante semanas, Trump ha hablado de anexionar Canadá a Estados Unidos, al sentar las bases para sus planes de imponer aranceles del 25 por ciento a las exportaciones canadienses que tienen como destino Estados Unidos.

El lunes, Trudeau y Trump acordaron una prórroga de 30 días sobre los aranceles después de que Canadá se comprometió a adoptar un plan más estricto para asegurar su frontera con Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas ese mismo día en el Despacho Oval, Trump volvió a plantear la cuestión de la estadidad. “Me gustaría que Canadá se convirtiera en nuestro Estado número 51”, dijo. “Me encantaría que así fuera, pero algunos dicen que es una posibilidad remota”, añadió.

Canadá alberga 31 minerales considerados fundamentales para su uso en diversas industrias, como las baterías de coches eléctricos, los paneles solares y los semiconductores. De ellos, Canadá le está dando prioridad al litio, el grafito, el níquel, el cobre, el cobalto y los elementos de tierras raras como parte de una estrategia para posicionarse como líder en la transición mundial hacia el abandono de los combustibles fósiles.

La cadena de suministro está profundamente integrada, y la salud de la economía estadounidense depende de Canadá, dijo François-Philippe Champagne, ministro de Industria canadiense.

“Se trata de que Canadá confía en sí mismo”, dijo Champagne a los periodistas en la reunión del viernes.

Como parte de su estrategia para defenderse de los aranceles, Canadá está implementando un plan de seguridad fronteriza en respuesta a las acusaciones de Trump de que el país está contribuyendo al tráfico “masivo” de fentanilo a Estados Unidos, aunque Canadá es responsable de una pequeña fracción del fentanilo que cruza la frontera.

Esas medidas incluyen 10.000 efectivos asignados a la frontera, junto con helicópteros, drones y equipos caninos. El gobierno canadiense también dijo que nombraría a un “zar del fentanilo” para dirigir la respuesta.

“Tenemos que ser muy deliberados sobre la forma en que seguimos colaborando estrechamente con Estados Unidos para defender y demostrar que Canadá es responsable de una ínfima parte del problema del fentanilo en Norteamérica”, dijo Trudeau a los empresarios, “pero que también estamos amargamente afectados por esta tragedia”.

Vjosa Isai es reportera e investigadora del Times radicada en Toronto, donde cubre noticias de todo Canadá. c. 2025 The New York Times Company.

