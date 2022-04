Una nueva generación ve en Ketanji Brown Jackson el futuro de las mujeres negras en EU

TE PUEDE INTERESAR:

Por su parte, la madre de Bliss esta muy orgullosa de ella y piensa que a su hija le espera un gran futuro por delante, muy distinto a la vida que ella ha tenido.

“Ella -reflexiona Yvonne- no ha visto la discriminación y las cosas que yo he visto en mi vida y que no me han permitido llegar donde debería. Ella solo ve oportunidades. Y esa es su nueva realidad, sabe que podrá conseguir lo que quiera durante su vida y que no habrá barreras que puedan pararla”, explica la madre.

Con el propósito de explicar a su hija la importancia de ese momento, antes de asistir a la manifestación las dos se dirigieron a la casa donde creció Yvonne en el barrio de Capitol Heights, en el estado de Maryland y a las afueras de la capital estadounidense. La madre lo evoca como un barrio “muy pobre”, mayoritariamente afroamericano y separado de otra zona más rica, donde residía la población blanca.

Por su parte Yvonne apenas puede contener sus emociones por el nombramiento de Jackson. “Esto no habría pasado en la década de los 70 o de los 80”, aseguró.