BAJMUT, UCR.- “Nuestro Ejército va a valorar todas las opciones. Por el momento, ellos (Rusia) han controlado la ciudad, pero si es necesario, habrá una retirada estratégica”. Alexander Rodnianski, asesor económico del Presidente de Ucrania, se refirió así este miércoles sobre la difícil situación en Bajmut. “No vamos a sacrificar a toda nuestra gente para nada”.

La ciudad de Bajmut, en Donetsk, al este del país, se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana, aunque sus defensores han quedado atrincherados frente a los incesantes bombardeos rusos que dejan un alto número de muertes en la ofensiva por controlar la ciudad.

Rusia ha sostenido una ofensiva sangrienta y prolongada para capturar Bajmut, que se ha convertido en un pueblo fantasma. El reciente ánimo ucraniano daba señales de que los invasores podrían capturar la ciudad, que ha sido identificada como el “corazón” de la defensa de Ucrania.

Bajo las órdenes del presidente Vladimir Putin, el Kremlin se anexó ilegalmente el otoño pasado cuatro regiones del este de Ucrania, entre ellas Donetsk. Moscú apenas controla la mitad de este territorio, y para capturar la otra mitad las fuerzas rusas deben atravesar Bajmut, la única vía de acceso a las ciudades ucranianas más grandes.

La caída de Bajmut sería un golpe significativo para Ucrania y ofrecería ventajas tácticas a Rusia. Sin embargo, el analista del Ejército ucraniano, Oleh Zhdanov, dijo a The Associated Press que el posible retiro de las fuerzas ucranianas “no afectará el curso de la guerra de ninguna manera”.