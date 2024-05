Jorge Máynez acusa al PRI y a la Fiscalía de NL de fabricar caso en su contra; llama a Alito, Cienfuegos y Adrián de la Garza ‘los verdaderos criminales’

MÁYNEZ DENUNCIA AL PRI Y A LA FISCALÍA POR CREAR CASO EN SU CONTRA PARA AFECTARLO EN LAS ELECCIONES

Poco después, publicó una segunda declaración en la que reafirmó sus acusaciones: “El PRI no tiene límites ni escrúpulos. Este miércoles, en el contexto de la visita de su candidata presidencial a Nuevo León, acordaron fabricar un caso penal en mi contra durante la veda electoral para que no me pudiera defender. Yo no le tengo miedo a nada que puedan hacerme. Ni metiéndome a la cárcel serían capaces de doblarme.”

En un video adjunto a su declaración, Álvarez Máynez ofreció una explicación más detallada de la situación, mencionando que desde hace días tenía información sobre los planes de la fiscalía controlada por el PRI en Nuevo León. En el video, el candidato recordó el intento del PRI de nombrar a Adrián de la Garza, actual candidato a alcalde de Monterrey y ex candidato a gobernador, como fiscal, lo que considera un contrasentido y una muestra del uso político de la fiscalía.

“Pues ustedes saben que la vieja política es capaz de todo, de utilizar políticamente cualquier hecho, cualquier tragedia”, comenzó Álvarez Máynez. “Desde hace días tenemos información de que la Fiscalía de Nuevo León, que controla el PRI, que incluso ustedes deben de recordar que la razón por la que se ha dado este enfrentamiento, lo he explicado muchas veces con Samuel García, es que el PRI intentó nombrar a Adrián de la Garza, actual candidato a alcalde de Monterrey y ex candidato a gobernador, como fiscal, lo cual es un contrasentido.”