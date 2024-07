‘Fue una experiencia muy surrealista, debería estar muerto’: Trump narra los detalles de su atentado

Trump dijo que mientras los agentes del Servicio Secreto lo sacaban del escenario, todavía quería seguir hablando con sus partidarios, pero los agentes le dijeron que no era seguro y que tenían que llevarlo a un hospital.

Dijo que lo estaría si no hubiera girado la cabeza ligeramente hacia la derecha para leer un gráfico sobre inmigrantes ilegales. En ese instante, lo que habría sido un disparo mortal le arrancó un pequeño trozo de oreja y le salpicó sangre en la frente y la mejilla.

“El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro”, dijo Trump, que lucía un vendaje blanco grande y suelto que le cubría la oreja derecha. Su personal insistió en que no se tomaran fotografías.

También aclaró un misterio sobre sus zapatos. En el video del tiroteo y las consecuencias, cuando los fornidos agentes intentaron sacarlo del escenario rápidamente para ponerlo a salvo, se lo puede escuchar decir: “Esperen, quiero ir a buscar mis zapatos”.

Según explicó, “Los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos, y mis zapatos me aprietan”, dijo con una sonrisa.

Elogió al personal del Servicio Secreto por sus acciones heroicas y los elogió por abatir al tirador, que estaba encaramado en un techo a unos 130 metros del escenario donde Trump estaba hablando.

“Lo sacaron de un tiro justo entre los ojos”, dijo el expresidente mientras señalaba el puente de su nariz.

“Hicieron un trabajo fantástico”, añadió. “Es surrealista para todos nosotros”.

Trump también abordó la increíble foto de él levantando el puño y diciendo “Pelea” tres veces mientras los agentes intentaban sacarlo del escenario y subirlo a una camioneta blindada.

“Mucha gente dice que es la foto más emblemática que han visto jamás”, dijo Trump. “Tienen razón y no morí. Normalmente hay que morir para tener una foto emblemática”.

Añadió: “Sólo quería seguir hablando, pero me acaban de disparar”.

El médico del hospital local, que tiene un centro de traumatología, le dijo que nunca había visto a nadie sobrevivir al impacto de un AR-15, recordó Trump.

“Por suerte o por Dios, mucha gente dice que es por Dios que todavía estoy aquí”, dijo.