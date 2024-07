‘La agonía... fue lenta’: Asegura Riva Palacio que Cárdenas Batel fue ‘maltratado’ por AMLO y prácticamente expulsado del gobierno

CDMX.- Lázaro Cárdenas Batel, nombrado recientemente próximo jefe de la Oficina de Presidencia por Claudia Sheinbaum, fue “maltratado” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma hoy el periodista Raymundo Riva Palacio, y prácticamente expulsado de su gobierno.

De acuerdo con el editorialista, si bien hubo una ruptura entre el tabasqueño y los Cárdenas cuando el mandatario llamó adversario político al padre de su entonces coordinador de asesores, el declive de Cárdenas Batel había empezado hace tiempo.

“La agonía de Cárdenas Batel en la Presidencia fue lenta. López Obrador lo escuchaba, pero no le hacía caso, mientras que (Alejandro) Esquer lo mudó con todo su equipo a unas oficinas en Constituyentes, más cerca de Los Pinos que de Palacio Nacional”, expone el editorialista en su columna “Estrictamente Personal”.

El analista político hace referencia al episodio ocurrido a finales de enero del 2023, cuando el político tabasqueño reaccionó a la conformación de un frente contra su gobierno llamado Colectivo por México o “Mexicolectivo”, en el cual el considerado líder moral de la izquierda se había sumado.

“En política sí, si él asume esta postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, expresó en su conferencia de prensa mañanera del 31 de enero del año pasado.

Si bien, luego de las declaraciones de Obrador, Cárdenas Solórzano se deslindó del movimiento opositor, dejó a su hijo “en una posición sumamente débil”, que ya venía arrastrando desde hace mucho, “y salió del gobierno”, afirma el editorialista.

“El manotazo de López Obrador a su padre, que reaccionó de manera poco digna, fue el epílogo de esa relación. El Presidente no tuvo miramientos con Cuauhtémoc Cárdenas, quien desde entonces se calló la boca”, detalla en su artículo.

Riva Palacio aclara que tras ese capítulo con el líder moral de la izquierda en México, López Obrador no atacó a su hijo, Cárdenas Batel, “antes de ese episodio le habían sugerido en Palacio Nacional que hablara con su padre para silenciarlo”.